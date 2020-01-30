В Киеве появились билборды «Россия наш главный стратегический партнер»

29 января в Киеве появились рекламные билборды с надписью «Россия наш главный стратегический партнер», которые якобы установил бизнесмен Олег Катющенко. Об этом в Facebook сообщил журналист Назар Приходько.

«Такое вот у нас развесили на Позняках, (левый берег Днепра, кто не знает). Это – Катющенко, строительный менеджер, основатель компании «Holly Industrial». Компания специализируется на технологии геополимерного инъектирования на территории Украины. Жена Катющенко Инна – является владелицей глянцевая журнала «Viva», а также компании «Эдипресс», – написал он.

Журналист не исключил, что установление этих бордов может быть «грязной игрой конкурентов».

По информации Приходько, владельцем рекламной конструкции является бывший помощник экс-регионала Яна Табачника Александр Нощенко.

"Добрий" вечір вам зі столиці України — славного міста Києва.Отаке от у нас розвісили на Позняках, (лівий берег… Posted by Назар Приходько on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

Катющенко в комментарии ТСН назвал плакаты провокацией против него.

В Киевской городской государственной администрации заявили, что рекламные операторы не предоставляли согласие на размещение подобных сюжетов.

Всего в Киеве было выявлено 17 рекламных постеров на 10 билбордах в разных местах, их уже сняли.

«Провокация это или бизнес-разборки – установят в ближайшее время правоохранительные органы. По информации от представителей Ассоциация операторов наружной рекламы Украины, это оказались наклейки с рекламными постерами на уже существующие коммерческие сюжеты. Сейчас правоохранительные органы занимаются тем, в какой типографии изготавливали этот материал, и кто именно их размещал», – сказал заместителя главы администрации Валентин Мондриевский.

В Нацполиции заявили, что задержали трех человек, которых подозревают в расклеивании бордов.

Фото: npu.gov.ua

По каждому факту размещения билбордов начато уголовные производства по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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