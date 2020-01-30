Путин поспорил с чиновником о точности цитаты Остапа Бендера

На заседании Совета по развитию местного самоуправления у президента Владимира Путина и главы администрации Сарова Алексея Голубева возник спор о цитате Остапа Бендера из книги «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
«Хочется вспомнить Бендера, который говорил: «Шура, мы лишние на этом празднике жизни», – сказал Голубев на заседании, на что Путин заметил: «Чужие, по-моему, чужие он говорил», – передает РИА «Новости».
«По-моему, лишние. Ну, я проверю», – возразил Голубев.
Путин оказался прав – в книге используется слово «чужие», однако сама фраза адресована не Шуре Балаганову, а Кисе Воробьянинову: «Эх, Киса, мы чужие на этом празднике жизни».
Когда не боишься спорить с президентом. Пусть даже и о точности цитаты. pic.twitter.com/QQ9db0tuqR
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 30, 2020
Отметим, то президент нередко использует цитаты из «12 стульев». Так, в декабре он подшутил над своим полпредом в ЮФО Владимиром Устиновым словами «Верни колбасу, все прощу», имея в виду цитату «Отдай колбасу, дурак, я все прощу!».
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Последнее: На заседании Совета по развитию местного самоуправления у президента Владимира Путина и главы администрации Сарова Алексея Голубева возник спор о цитате Остапа Бендера из книги «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. «Хочется вспомнить Бендера, который говорил: «Шура, мы лишние на этом празднике жизни», – сказал Голубев на заседании, на что Путин заметил: «Чужие, по-моему, […]
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