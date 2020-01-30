Путин поспорил с чиновником о точности цитаты Остапа Бендера

Путин поспорил с чиновником о точности цитаты Остапа Бендера

30.01.2020, 20:12, Новости дня

На заседании Совета по развитию местного самоуправления у президента Владимира Путина и главы администрации Сарова Алексея Голубева возник спор о цитате Остапа Бендера из книги «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

«Хочется вспомнить Бендера, который говорил: «Шура, мы лишние на этом празднике жизни», – сказал Голубев на заседании, на что Путин заметил: «Чужие, по-моему, чужие он говорил», – передает РИА «Новости».

«По-моему, лишние. Ну, я проверю», – возразил Голубев.

Путин оказался прав – в книге используется слово «чужие», однако сама фраза адресована не Шуре Балаганову, а Кисе Воробьянинову: «Эх, Киса, мы чужие на этом празднике жизни».

Когда не боишься спорить с президентом. Пусть даже и о точности цитаты. pic.twitter.com/QQ9db0tuqR

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 30, 2020

Отметим, то президент нередко использует цитаты из «12 стульев». Так, в декабре он подшутил над своим полпредом в ЮФО Владимиром Устиновым словами «Верни колбасу, все прощу», имея в виду цитату «Отдай колбасу, дурак, я все прощу!».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: На заседании Совета по развитию местного самоуправления у президента Владимира Путина и главы администрации Сарова Алексея Голубева возник спор о цитате Остапа Бендера из книги «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. «Хочется вспомнить Бендера, который говорил: «Шура, мы лишние на этом празднике жизни», – сказал Голубев на заседании, на что Путин заметил: «Чужие, по-моему, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика