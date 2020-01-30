Мнение: Письмо: «Обычные мужчины наводят скуку»

Вот это письмо слишком длинное, но каждый абзац в нем — на тему самоуважения.

Точнее — на тему его отсутствия.

А ещё точнее — о том, что Великие Штурманы считают самоуважением. Иллюзию, какие они сильные, гордые, очень волевые и могущественные.

Их никогда не бросают, они уходят сами. Изменяют им, потому что они подтолкнули. Их все хотят, а они снисходят. Хороводы вокруг и мир крутится вокруг них, погода учитывает их пожелания, планеты вращаются в резонанс.

Все сливы их — это эксперименты. Они всегда главные и всегда наверху.

Вот такая корона Победителя — это то, что многие считают самоуважением. А себя под ней — тайными правителями мира.

Уж лучше быть обычной тряпкой, знающей об этом, чем тем же самым, но грандиозно и величественно. Так и не увидишь, что не так, будешь думать, что ты — над всеми.

Сами разбирайте.

gogalevaya

> Здравствуйте Эволюция. Надеюсь попасть на разбор к вам, чтобы успеть разобраться в своей ситуации и может быть ещё выйти из неё достойно для себя.

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> Мне 40, сыну 21, с 19 лет была замужем 8 лет, от мужа ушла. Последние пару лет терпела больше чем любила, потому что поняла что пить он не перестанет и что сильно я меняюсь, интересы и стремления наши начинают слишком расходиться.

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> Ушла, когда уже познакомилась с М. Сказала первому мужу как есть (еще не было у нас ничего с М, просто знакомство) и ушла сразу. С М прожили 11 лет, очень было круто, оба фрилансеры, работали дома и не расставались почти никогда и это не надоедало. Мне было очень комфортно вместе и М не любил меня отпускать никуда даже на несколько дней. Очень много нежности, совместных интересов и дел успели реализовать, жили в разных странах, путешествовали, мой сын был с нами.

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> Но под конец что-то стало меняться, с моей стороны я понимала, что какие-то мои интересы я реализовать никогда не смогу с ним, потому что одну меня он отпускать не хочет, а со мной ехать в некоторые места не хочет. Что происходило с его стороны не берусь анализировать, но в результате он начал общаться с девушкой и когда просто встретился с ней, я ушла. Немного подтолкнула его сама для этой встречи, предложила подумать нужно ли нам вместе быть, уехала по своим интересам на неделю, а по возвращению он объявил как-то не совсем внятно, что может я права. В общем я собрала вещи за 10 минут и ушла, понимая что было круто, но это точно конец навсегда.

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> Я очень боялась этого расставания, потому что любила очень и без него мне очень плохо было — расставались в начале отношений на месяц и я тогда ощутила все муки ада.. и как ни странно свободой наслаждалась тоже, но мне тогда совсем не нужна была эта свобода.

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> Но в этот раз ушла и сразу запланировала свой отъезд на горнолыжный курорт, давно мечтала встать на сноуборд, а с ним не могла — он туда категорически ехать не хотел. Уехала сразу на два месяца, через пару дней перестала думать о нём и о своём страхе расставания, начала кататься активно, через пару недель уже влюбилась (просто понравился чувак, ничего с ним не было, но я была очень рада что могу испытывать симпатию, я ведь думала, что теперь не способна на это буду) и очень удивилась всем этим ощущениям.

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> И понеслось.. Началась совершенная свобода и много всего интересного. Много новых смелых путешествий, невероятных, которых с М я не могла позволить себе, новые интересы, новая я.

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> Через месяца четыре после расставания познакомилась с байкером и в совместном путешествии неожиданно для себя влюбилась (сначала он не понравился), я люблю ощущать как всё вокруг меняется и способствует, «вселенная крутится вокруг нас», устраивая лучшую погоду, условия и всякие неожиданные чудеса — это то, что случается всегда когда я влюбляюсь так спонтанно и сильно. Секс начался в первом же нашем коротком путешествии и я по привычке (всегда были только длительные отношения) думала, что это начало большого пути, мы будем вместе жить и путешествовать. Ага.. Когда поняла, что ему это не нужно, то помню как ошалела и разозлилась на свою глупость. Помню этот момент до сих пор, почему-то люблю и пытаюсь сейчас вызывать в себе эту злость на свою глупость. Но уже так эффективно не получается.

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> Тогда я ничего не предприняла сразу, но вечером мы пошли на регги-пати танцевать и я решила, что меня должен зацепить какой-нибудь красавчик на глазах у байкера моего и я равнодушно свалю. Танцевали, встретилась глазами с Н и это была как вспышка солнца среди ночи. Н был выпивший, ломился ко мне, отодвигая моего байкера, чтобы записать моё имя и найти потом в фейсбуке. Я была очень довольна и эффектом и самим Н — очень уж красивый и зажглось что-то во мне. В общем, на следующее утро я про байкера уже совершенно забыла (хотя такая любовь была ведь!), а ждала сообщение от Н. И он написал.

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> Это были жутко прекрасные и самые геморройные мои отношения, которые длились год, я успела с ним пожить, думала что это самый сексуальный и сумасшедший и крышесносный мой мужчина. Тогда было так наверное.. да.

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> Н на 9 лет младше меня, с совсем другим образом жизни, который мне никак не интересен (пиво, трава, клубы, бесцельные гуляния), сейчас не понимаю о чем я вообще думала, где был мой мозг в тот момент.. думала затянуть его в свою якобы более интересную жизнь. Но в результате больше жила его интересами, якобы внедрилась в новую для себя среду и изучала её — я обожаю эксперименты и новые реальности, мне это нравилось, но я понимала, что это временно.

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> Через год случились обстоятельства, при которых меня шатнуло сильно, повела себя глупо — сбежала, потом вернулась зачем-то на его предложение просто поговорить прибежала обратно. Потом ушла, но шатало меня и встречалась с ним несколько раз. Не могла оторваться мыслями, уезжала на полгода или больше, в другой стране жила с другим мужчиной, который окружил меня вниманием и заботой, возил везде и путешествовали вместе, но я каждое утро просыпалась и проверяла нет ли сообщений от Н, думала о нём постоянно. И так еще год..

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> И вот пару месяцев назад, когда я снова приехала на сезон жить и кататься в горнолыжном курорте, я встретила К. Он мне начал писать первый, я не обращала внимания, тк думала это очередной малолетка (тут же все молодые, а мне уже 40, они часто подкатывают не зная сколько мне лет и я просто шлангую либо начинаем дружить). Потом поняла, что не малолетка а интересный мужчина, ну может моложе года на три..

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> Встретились сначала по делу, но на прощание я его обняла зачем-то. Внешне сначала мне так себе не понравился даже, но внутри потянуло к нему очень сразу. И с этого момента начался мой самый космический крышеснос. К как будто прочитал все мои мечты или тайный сборник советов «куда позвать меня если хочешь завоевать ее сердце» — мой личный список таких мест совсем не романтичный, а скорее опасный трешачок. Походы, залазы в опасные места, покатушки ип. И он стал развлекать меня по полной. Вперемежку с обнимашками и очень смешными разговорами ни о чем. Жесткий смешной юмор, от всего этого я расцвела и мозг мой отключился или улетел куда-то в полёт. Когда через неделю встреч начались поцелуи то начался настоящий космос. Это первый мужчина, с которым я почувствовала себя дико скучной и глупой в плане общения. Обычно я придумывала развлечения и движняк, а тут он меня затмил конечно и парализовал. И вел себя очень красиво, я не успевала реагировать нормально от растерянности и восторга.

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> Через неделю примерно я зашла в фейсбук, нечаянно увидела Н и вдруг до меня дошло, что за всю эту неделю я ни разу не вспомнила о нём, а сейчас смотрю и не понимаю как меня угораздило вообще влюбиться в такого неказистого и смешного типа. Сейчас если вижу его фото, то улыбаюсь, внутри позитив, но чувств точно никаких быть не может больше к нему.

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> Пару недель у нас были очень интенсивные встречи и переписки, писал всегда К первый, я просто даже не успевала опередить его да и не люблю я первая писать, какая-то глупая гордость или страх не знаю что это, очень нежно и красиво общался, но ничего о себе не говорил и обо мне не спрашивал. В моей памяти воскрес мой первый байкер (К тоже байкер), повелась параллель и я поняла, что К тоже от меня ничего серьезного не нужно, судя по тому что никакими фактами обо мне он не интересуется. И я не спрашивала его тоже ни о чем.. просто наслаждалась тем что есть.

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> В новогоднюю ночь произошел первый мой слив самой себе. Я понимала что он никуда меня не позвал и мы не вместе встречаем новый год. По сути в этом для меня ничего страшного нет, потому что праздники я не праздную и это как раз то, чего я не понимала всегда в первом браке, где муж был очень традиционный и ограниченный общественным мнением. Но тут что-то пошло не так. К еще более ненормальный и без рамок чем я, которая за 20 лет долгих отношений как-то пригладилась и очеловечилась..

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> В общем вечером под новый год мы встретились, ему постоянно звонили из дома, ждали обратно, но мы покатались и нацеловались и за 15 минут до полуночи он свалил домой. Я встретила новый год одна в квартире, пытаясь понять что вообще в своей жизни я хочу. Положила перед собой чистый лист и стала писать цели и желания. Я это делаю иногда, потому что в бурном потоке жизни это теряется и начинаешь идти куда-то не туда по привычке, а хочется чтобы всегда было ясно всё.. И так я хотела встретить Новый год, в принципе так планировала. Но

>

> Не очень получилось у меня это сделать, я стала сливаться мыслями к К, пытаться понять свои ощущения от того, что такие странные у нас отношения и что мне в них делать. Обижаться конечно я не собиралась — он ничего никогда мне не обещал. Но что-то во мне уже было не то. Я стала слишком влюбляться, слишком много хотеть и мне это не нравилось. Решила заняться делами и поменьше общаться с К, к тому же работу действительно забросила и нужно было поработать хорошенько ближайшие дни.

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> Утром он начал писать, я не сразу отвечала и он спросил «Что неразговариваешь со мной да?» Ответила, что «вот еще, просто поняла что обнаглела, работать надо» Он понял, отстал, но потом что-то опять начал писать, я убирала телефон от себя подальше, чтобы не отвлекаться — это помогало. Вообще я обожаю работу свою, трудоголик и это моё хобби, не просто работа.

>

> Таких уходов в работу было пару раз и каждый раз после этого он активировался и устраивал мне какой-нибудь новый трешачок или покатушку. Из-за которых я влюблялась и таяла каждый раз глубже и глубже. Начала уже совсем залипать на него, любоваться не скрывая, говорить о том какой он космический и что не понимаю как просыпаться без него и тд. Потом начался секс и мой полный слив. Секс был всего пару раз, потому что нам просто негде встречаться. Он живёт я так и не поняла с кем, с родственниками, говорил что с братом, но я не уточняла. А я живу с друзьями, здесь в горнолыжке так веселее и дешевле и многие снимают квартиры вместе. Ради него я снимать квартиру не собиралась, хотя понимала что было бы наверное совсем рай пожить с ним, плюс жизнь со мной мне кажется моя сильная сторона, потому что все мужчины привязывались в эти моменты, я обожаю давать бесконечную нежность, заботу и в то же время не трогать и не тревожить, занимаюсь своими делами постоянно и даже друзья, живущие со мной привязываются. Могла снять жильё, но что-то меня даже от мыслей таких останавливало, даже думать об этом стрёмно.

>

> Когда я начала слишком уж им любоваться и восхищаться, постепенно осознала что он уже никуда особо не зовет меня, ничего нового не придумывает, а мы просто встречаемся чтобы неистово целоваться и пишет он всё реже. Хоть и каждый день но явно уже не то что-то. И когда он первым делом не написал мне нежности с утра, когда проснулся, а написал только к обеду, то я ощутила скуку. Подумала что ощущаю его скуку и уже даже слишком затянула это ощущение.

>

> Стала пытаться заниматься своими делами, даже уехала на несколько дней в другой город по делам, ничего не помогло. Он оставался в общении на том же уровне, даже уже каждое моё отдаление вызывало в нем еще больше отдаления. Микродозами, но я это точно ощущала.

>

> И вот однажды утром я проснулась и поняла что это мучает меня. Я ни разу не ныла и не просила у него общения, просто я так не могу. Надо ему — хорошо, нет, значит нет. Но мучительное ожидание начало заполнять мои внутренности и отвлекать от самой себя и это ужасное чувство.

>

> И тут я сделала глупость, потому что повода внешне у меня никакого для этого не было: он продолжал быть нежным, ничего не обещал, просто чуть больше отстранялся. И с этого момента конечно хочется понять что я натворила и что теперь делать, чтобы компенсировать собственную глупость уже перед самой собой хотя бы.

>

> В то утро я написала ему: К, не пиши мне больше. Совсем. Надо остановить

>

> Он ответил хмурым смайликом: совсем ничего не писать?

>

> Я: Да

>

> Через полдня К: давай я не буду писать про разврат, а общаться то просто можно?

>

> (он всегда почему-то переживает что ранит меня своими развратными сообщениями и пугался их, или делал вид, иногда удалял если я слишком долго на них реагировала, а я реагировала так долго потому что улетала и теряла дар речи просто).

>

> Я ответила правду, не способна я придумывать никакой стратегии, хотела правда не общаться какое-то время или совсем. Или спровоцировать его этой правдой сделать шаг за мной либо увидеть что ему пофиг и отстать мыслями тогда от него:

>

> Я: Влюбляюсь слишком. Я не вытягиваю такое общение, теряю себя. Справлюсь как-нибудь, позже смогу общаться

>

> К: Ну капец, извини что напрягаю тебя своей личностью.

>

> После этого ответа я поняла что любовь моя ему точно никак не сдалась, отпустила мысленно и дней 5 мне было прекрасно — почти не думала о нём, каталась, отрабатывала свою технику катания, общалась с друзьями и много работала. Но потом меня всё-таки накрыло. Стала ощущать как из ничего вдруг растет еще больше влюбленность моя. Его фигура растет в моей голове. Так продержалась пару недель, он ничего не писал конечно, один раз отреагировал смайликом на мой строис и всё.

>

> Потом я встретила подругу, которая вдруг сама спросила про К (они знакомы, да тут все друг друга знают), сказала что как друг он классный, но для отношений лучше держаться от него подальше, потому что он женат и плохо поступил с женой и не понятно сейчас они разведены или нет и вообще есть причины не связываться с ним.

>

> Я не стала расспрашивать подробности, только выслушала с интересом то что она мне сама рассказала.

>

> После этого, в этот же день я отреагировала впервые на строис К — его селфи, отправила сердечко. ПОтом написала «Красивый очень соскучилась»

>

> Я потом несколько раз пыталась понять что случилось во мне, почему мне назло всем и себе в том числе захотелось после этой вот информации вернуться в общение.

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> Он корректно подправил меня: «Это не я, это очки» (маска горнолыжная закрывала почти все его лицо)

>

> Потом я не спала всю ночь, зачем-то зашла на его страничку, в его подписки, чтобы увидеть сколько там девушек (у него много их комментируют восторженно всегда) и сразу открыла профиль одной девушки — первый же и поняла, что это его жена (фамилии разные). Увидела что она классная, они общаются, лайкают друг друга, у него дочка маленькая, которую он мне еще в начале общения скидывал на фото с мотоциклом, якобы показать какой у него мотоцикл. Я тогда еще хотела спросить дочка ли это его, но удержалась и ощутила, что пропустила какой-то важный ход.

>

> И вообще думаю упускала явно вопросы, которые могла бы и задать и возможности для этого. Однажды хотела спросить не женат ли он, но остановила себя. Или он говорил мне пару раз что грустит, а я не спрашивала почему..

>

> И вот в эту ночь меня прям резко отпустило. Образ К показался холодным и чужим, прямо равнодушие ощутила и уже обрадовалась, что такой же конец как с первым байкером — к нему равнодушие полное включилось сразу и не менялось потом уже никогда.

>

> Утром написала, что надо ему как-то его вещь отдать, которую он мне давал пользоваться и которая мне больше не нужна. Думала просто равнодушно отдам и забуду уже про него совсем.

>

> Он ответил, что если я не хочу с ним встречаться, то через соседей могу передать.

>

> Я: О. Зачем это. Рада тебя видеть всегда. Но ты как хочешь конечно.

> К: Так тыс сама говорила, что лучше не общаца (смайлик ржущий)

> Я: Так не навсегда ж. У меня память плохая я уже справилась. Просто с горки когда быстро разгон я боюсь и торможу.

> К: Смайлики, «Предельно ясно. Ты вроде смелая трусишка».

> Я: Скорее только второе.

>

> Потом он пару раз написал что-то невнятное на мои сторисы, потом новость прислал, которая очень меня потрясла, потому что имела лично ко мне отношение и я отреагировала конечно несколькими фразами сожаления. И замолчали снова. Это было вчера.

>

> Сегодня я проснулась и поняла что полного равнодушия не получается. Меня шатает. То злость на мой слив возвращает это равнодушие, то я вспоминаю как глупо попросила его не писать мне, и эти поцелуи и то как он адекватно ведет себя (он ненормальный совершенно, но нормальные мужчины отталкивают меня сразу). Я уже поняла, что ему пофиг на меня и всё закончилось не начавшись, хотя кайф и пользу я получила нешуточные. У меня нет особых вариантов действий, только уйти в свои дела целиком и жить дальше.

>

> Но как мне себя вести с ним, при встречах, которые всё равно возможны тут в ограниченной территории? Доставать из себя все возможное равнодушие или забить и быть настоящей просто? Чтобы самой красиво выбраться из этого и дать шанс на то, чтобы его внимание уважение ко мне еще вернулись, хотя бы для того чтобы восстановить в моих собственных глазах мой слив.

>

> И еще — очень хочу понять как вести себя с таким типом мужчин, потому что обычные наводят на меня дикую скуку и с ними я не общаюсь даже. А с этими настоящая война, меня затягивает это, хочется научиться управлять собой и придумывать какие-то крышесносы для них, чтобы удерживать внимание по-настоящему. Не очень понимаю что я могу давать таким мужчинам, от чего они кайфовать будут. Понимаю что вряд ли смогу, но попробовала бы не раздумывая.

Источник: Эволюция

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Последнее: Вот это письмо слишком длинное, но каждый абзац в нем — на тему самоуважения. Точнее — на тему его отсутствия. А ещё точнее — о том, что Великие Штурманы считают самоуважением. Иллюзию, какие они сильные, гордые, очень волевые и могущественные. Их никогда не бросают, они уходят сами. Изменяют им, потому что они подтолкнули. Их все […]