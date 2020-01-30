Заявки по безработице в США сократились на 7 тысяч

Количество граждан США, которые впервые подали заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе, сообщило Министерство труда США.
Согласно данным ведомства, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 19-25 января сократилось на 7 тыс и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 216 тыс. Опрошенные изданием The Wall Street Journal экономисты ожидали, что число заявок составит 215 тыс.
Число заявок за неделю 12-18 января было пересмотрено в сторону увеличения до 223 тыс с 211 тыс.
На неделе 19-25 января в США праздновали День Мартина Лютера Кинга, который является национальным выходным, из-за чего уменьшилось число дней, когда американцы могли подавать заявки на пособие.
Данные по числу заявок отличаются волатильностью от недели к неделе. Скользящая средняя заявок за 4 недели (менее волатильный показатель) на прошлой неделе снизилась до 214,5 тыс.
Тем временем число вторичных заявок на неделе 12-18 января упало на 44 тыс и составило 1,703 млн. Данные по вторичным заявкам выходят с недельной задержкой.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Количество граждан США, которые впервые подали заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе, сообщило Министерство труда США. Согласно данным ведомства, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 19-25 января сократилось на 7 тыс и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 216 тыс. Опрошенные изданием The Wall Street Journal экономисты ожидали, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Индии отказываются строить Hyperloop первыми / 19 января
- Авиакатастрофа в Иране. Зеленский сообщил, что в Тегеран вылетают украинские специалисты / 8 января
- Олимпийский чемпион по боксу вступился за Сталина перед Губерниевым / 20 декабря
- Нарышкин призвал привлекать молодежь в археологию / 25 ноября
- Прогноз-2020 политолога Гращенкова: «Между 37 и 91 годом мы будем искать свой третий путь» / 30 декабря
- «Спросите у Ходорковского». Песков объяснил, почему Путин «не может помиловать Иссахар» / 24 января
- «Россия – страна возможностей» и ОНФ запустили проект «Культурный код» / 10 декабря
- NYT — в украинскую компанию, оказавшуюся в центре скандала с импичментом Трампа, проникли «российские хакеры» / 14 января