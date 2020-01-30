Не дают информации: среди пассажиров лайнера, задержанного в Италии, начинается паника

Среди пассажиров круизного лайнера, который был задержан в итальянском порту, начинается паника.

Одна из итальянских туристок рассказала, что у пассажиров нет никакой информации. По телевизору показывает только рекламу, а не новости. Пассажиров кормят, но не выдают одноразовые столовые приборы.

Лайнер Costa Crociere задержали в порту Чивитавеккьи после того, как у 54-летней пассажирки из Макао появились симптомы коронавируса 2019-nCoV. Она прибыла в миланский аэропорт Мальпенса из Гонконга и накануне вместе со спутником поднялась на борт корабля. У мужчины никаких симптомов не обнаружено. Их обоих отправили в изолятор, передает ТАСС.

Всего на корабле около тысячи членов экипажа и 6 тысяч пассажиров, среди них 67 россиян. Всем им пока запрещено сходить на берег. Компания-судовладелец заявила, что на борту действует медико-санитарная процедура, предусмотренная в подобных случаях.

Источник: Вести

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