Наама Иссахар вернулась в Израиль

Самолет с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, его супругой Сарой и израильтянкой Наамой Иссахар приземлился в аэропорту Бен-Гурион.

В зале прилета Нетаньяху и Иссахар встретили люди с флагами Израиля, а также множество журналистов и фотографов, передает ТАСС.

Ранее Нетаньяху провел переговоры в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого он встретился с Наамой и ее матерью в аэропорту и взял их на борт своего самолета.

Наама Иссахар была задержана весной прошлого года в аэропорту Шереметьево. Девушка летела транзитом из Дели в Тель-Авив. В ее чемодане было найдено 10 граммов гашиша, которые, по ее словам, она везла для личных целей. Суд приговорил Нааму к семи с половиной годам колонии.

С просьбой помиловании к Путину обращались президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Нетаньяху и мать осужденной Яффа Иссахар. На прошлой неделе во время визита в Иерусалим Путин пообещал матери девушки, что "все будет хорошо". После этого Иссахар попросила президента РФ о помиловании. В ходатайстве она частично признала свою вину.

Источник: Вести

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