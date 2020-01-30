Самолет Москва — Ростов-на-Дону вернулся во Внуково из-за поломки

Самолет рейса Москва — Ростов-на-Дону авиакомпании Utair готовится к экстренной посадке в аэропорту Внуково.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, сейчас самолет вырабатывает топливо.

Около часа назад рейс вылетел из Москвы в направлении Ростова.

В пресс-службе авиакомпании Utair сообщили, что самолет вернулся из-за технической поломки, поскольку сработал датчик положения закрылок.

Посадка самолета не аварийная, сказали в компании. Просто командир принял решение вернуться в аэропорт вылета в целях безопасности.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Среди пассажиров круизного лайнера, который был задержан в итальянском порту, начинается паника. Одна из итальянских туристок рассказала, что у пассажиров нет никакой информации. По телевизору показывает только рекламу, а не новости. Пассажиров кормят, но не выдают одноразовые столовые приборы. Лайнер Costa Crociere задержали в порту Чивитавеккьи после того, как у 54-летней пассажирки из Макао появились симптомы […]