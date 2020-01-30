Заявление «Ради громадської безпеки»: Действия руководителя Одесской ТЭЦ Мишиной ставят под угрозу теплоснабжение города

Представители общественной организации «Рада Громадської Безпеки« заявили о коррупционной схеме в сфере предоставления услуг централизованного теплоснабжения в Одессе. Согласно сообщению на сайте организации, руководство государственной Одесской ТЭЦ блокирует попытки поставщика услуг центрального отопления населению снизить тарифы.

«В сфере теплоснабжения Одессе действуют две компании – коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» и государственное предприятие Акционерное Общество «Одесская ТЭЦ». Процесс предоставления услуг теплоснабжения происходит следующим образом: АО «Одесская ТЭЦ» производит тепловую энергию, а подачу тепла к конечному потребителю осуществляет КП ТГО. Кроме предоставления инфраструктуры для транспортировки тепловой энергии, КП ТМО осуществляет все расчеты с абонентами централизованного городского отопления за потребленное тепло. Тарифы ТЭЦ за произведенную теплоэнергию не является доступным для большинства граждан», – отмечается в открытом обращении к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, начальнику Южного офиса Госаудитслужбы Олегу Муратову и председателю Одесского областного территориального отделения АМКУ Дмитрию Корчаку.

Авторы подчеркивают, что ТЭЦ в городе является монополистом.

«Счета, которые выставляет ТЭЦ коммунальному предприятию ТГО, годами заводили КП в состояние убыточности. Задолженность перед Одесской ТЭЦ огромная. Критическое состояние ситуации довершает тот факт, что при отсутствии альтернативного источника тепловой энергии для центральной части города ТЭЦ фактически является монополистом», – сказано в письме.

В документе подчеркивается, что вопреки политике президента и Кабмина по снижению цен на тепло для населения с декабря 2019 года, новое руководство «Одесской ТЭЦ» саботирует этот процесс: на следующий день после разблокирования работы КП «Теплоснабжение города Одессы» Одесская ТЭЦ инициировала новый арест счетов ТГО с требованием о принудительном списании средств коммунального предприятия на основе решения суда от 2014 года.

«Саботаж реализации решений Кабмина и угрозу нормализации ситуации с теплоснабжением для жителей Одессы осуществляет новое руководство Одесской ТЭЦ, а именно Мишина Анна Николаевна. Отметим, что должность руководителя Одесской ТЭЦ Мишина занимает с 27.05.2019 г. В течение 2014–2015 годов Мишина была членом правления АО «Одесская ТЭЦ», а в 2016-м – начальником финансово-экономического отдела. Таким образом, действующая руководительница городской ТЭЦ имеет непосредственное отношение к финансово-экономической политике, годами толкала одно из наиболее социально значимых коммунальных предприятий Одессы в долговую яму», – сказано в письме.

Активисты убеждены, что руководитель ТЭЦ скрывает признаки коррупции.

«Считаем, что повышение Мишиной является попыткой скрыть следы многолетних сделок коррупционеров, исполнителем которых была вышеупомянутое лицо. Учитывая угрозу дестабилизации в Одессе через вывод из строя системы теплоснабжения и риски невыполнения запланированной государственной программы в сфере тарифной политики, просим остановить саботаж и коррупционные схемы АО «Одесская ТЭЦ» во главе с Мишиной; освободить Мишину Анну Николаевну от занимаемой должности и провести аудит финансово-экономической деятельности ТЭЦ», – говорится в открытом обращении представителей общественной организации.

24 декабря 2019 года Гончарук заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты.

Он напомнил, что в декабре «Нафтогаз» снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%.

«Мы не можем на это не реагировать… Люди должны это почувствовать. То есть если газ подешевел на 30%, это должно переместиться в тариф», – сказал Гончарук.

По состоянию на конец января перерасчет платежек за отопление уже сделали 143 предприятия в 21 области и городе Киеве, сообщили в Министерстве развития общин и территорий

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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