«Трактор» прервал серию поражений, обыграв дома китайский «Куньлунь»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский "Трактор" на льду домашней арены имени Валерия Белоусова обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).
У победителей встречи голами отметились Томаш Гика (10-я минута), Лукаш Седлак (59) и Ярослав Косов (60), а у гостей единственную шайбу забросил Тревор Мерфи (57).
"Трактор" прервал серию из четырех поражений и с 47 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, а "Куньлунь" в ней же расположился на седьмой стрчке, имея в активе 57 очков. Для пекинцев это поражение стало третьим кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ челябинцы во вторник, 11 февраля, на выезде сыграют с финским "Йокеритом", а китайцы 2 февраля примут столичный ЦСКА.
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