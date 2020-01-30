Верховный суд отказался прекращать дело активиста Котова

Верховный суд РФ принял решение вернуть жалобу защите активиста Константина Котова, которая просила прекратить его уголовное преследование и отпустить из колонии.

«Возврат жалобы», – передает ТАСС текст материалов картотеки суда.

Сторона защиты отметила, что пока не знают причину отказа Верховного суда.

Накануне Конституционный суд обязал пересмотреть приговор активисту Котову. Перед этим президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности обвинительного приговора активисту – с его делом российский лидер пообещал ознакомиться на пресс-конференции в декабре.

Котова в сентябре приговорили к 4 годам лишения свободы за многочисленные нарушения закона о проведении митингов. Защита просила смягчить ему приговор и меру пресечения, однако Мосгорсуд признал вердикт судьи законным.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Самолет авиакомпании «Utair» совершил аварийную посадку во Внуково. Борт вылетел в Ростов, но КВС принял решение вернуться в аэропорт вылета. По данным телеграм-канала «112», воздушное судно вырабатывало топливо. Уточняется, что сработал датчик положения закрылок. Борт благополучно приземлился.