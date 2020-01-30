Регина Тодоренко показала трогательный снимок с мужем Владом Топаловым и сыном Майклом

Регина Тодоренко поделилась в Instagram новым черно-белым фото с мужем Владом Топаловым и их сыном Майклом. Поклонников умилила публикация телеведущей.

Знаменитость показала снимок, сделанный во время недавней фотосессии семейства для одного из изданий. В кадре Регина Тодоренко и ее наследник смотрят в объектив камеры, а супруг с любовью глядит на малыша. В подписи к фото бывшая звезда «Орла и Решки» назвала родных своей «крепостью» и пожелала каждому обрести подобное счастье. Поклонники принялись спорить, на кого больше похож сын артистов Майкл Топалов. Многие пожелали паре счастья и были щедры на комплименты. «Невероятно красивые», «Волшебные!», «Сыночек так на тебя похож», — писали фолловеры.

Исполнительница восхищает своим позитивом и энергичностью. Она успевает много работать и при этом заботиться о своей семье. На днях Тодоренко удивила фанатов списком дел, которые она умудряется переделать за сутки, пребывая все время в хорошем настроении. Во многом ведущей в этом помогает любимый муж и сын.

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Последнее: Регина Тодоренко поделилась в Instagram новым черно-белым фото с мужем Владом Топаловым и их сыном Майклом. Поклонников умилила публикация телеведущей. Знаменитость показала снимок, сделанный во время недавней фотосессии семейства для одного из изданий. В кадре Регина Тодоренко и ее наследник смотрят в объектив камеры, а супруг с любовью глядит на малыша. В подписи к фото […]