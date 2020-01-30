«Не переедайте на море»: Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин укатился с пляжа во время отдыха

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин в своем микроблоге в Instagram пояснил об очередной неприятности, которая произошла с ним из-за лишнего веса. Молодой человек укатился с пляжа во время отдыха на море.

Известный пианист Лука Затравкин, как известно, тяжело переживает то, что не может похудеть. Тем не менее, молодой человек старается даже шутить на эту тему. На своей странице он опубликовал видео, где показал, что «нельзя переедать» на отдыхе. 242-килограммовый музыкант покатился по пляжу и через несколько секунд оказался в море.

Примечательно, что Лука Затравкин прежде стал популярен в Сети после неприятного инцидента. Из-за лишнего веса молодой человек буквально застрял в туалете, а чтобы выбраться, ему потребовалась посторонняя помощь.

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