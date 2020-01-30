Путин призвал увеличивать расходы на принятые с учетом мнений граждан решения

Необходимо довести до 5% долю расходов на решения муниципалитетов, принятые с учетом мнения граждан, сейчас этот показатель не более 1%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Конечно, я согласен, что нужно повышать уровень так называемого живого или инициативного бюджетирования. В этой связи я считаю возможным и необходимым в ближайшие три года довести как минимум до 5% долю расходов муниципалитетов, определяемых с прямым учетом мнения граждан, а сейчас удельный вес таких бюджетных статей не превышает 1%», – передает слова Путина РИА «Новости».
Ранее на Совете по развитию местного самоуправления Путина также заявил, что во всех регионах страны нужно создать цифровые платформы обратной связи.
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Последнее: Необходимо довести до 5% долю расходов на решения муниципалитетов, принятые с учетом мнения граждан, сейчас этот показатель не более 1%, сообщил президент РФ Владимир Путин. «Конечно, я согласен, что нужно повышать уровень так называемого живого или инициативного бюджетирования. В этой связи я считаю возможным и необходимым в ближайшие три года довести как минимум до 5% […]
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