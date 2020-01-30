Четвертый обвиняемый по делу Голунова заключён под стражу на два месяца

Четвертый обвиняемый по делу Голунова заключён под стражу на два месяца

30.01.2020, 19:57, Новости дня

Басманный суд признал бывшего полицейского Максима Уметбаева, фигуранта дела Ивана Голунова, виновным и постановил заключить его под стражу до 29 марта. Об этом сообщает «Медиазона».

Ранее, во время первого допроса, Максим Уметбаев частично признал вину по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Бывший оперуполномоченный признался, что применял физическую силу по отношению к журналисту: «Нанёс пощечину потерпевшему и превысил полномочия». В то же время он отрицал причастность к фальсификации дела и в том, что она якобы подбросил Голунову наркотики. Уметбаев не согласился с заключением под стражу и отметил, что готов сотрудничать со следствием.

Ранее сегодня The Insider писал о том, что суд также предъявил обвинения бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, задержанным в рамках дела Ивана Голунова. Бывших полицейских Романа Феофанова, Дениса Коновалова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и их руководителя Игоря Ляховца обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Позже суд отправил Феофанова, Коновалова и Ляховца в СИЗО до 29 марта.



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Последнее: Басманный суд признал бывшего полицейского Максима Уметбаева, фигуранта дела Ивана Голунова, виновным и постановил заключить его под стражу до 29 марта. Об этом сообщает «Медиазона». Ранее, во время первого допроса, Максим Уметбаев частично признал вину по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Бывший оперуполномоченный признался, что применял физическую силу по отношению к журналисту: «Нанёс пощечину потерпевшему […]

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