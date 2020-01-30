НБУ ожидает старта новой программы с МВФ в ближайшие месяцы – Смолий

В Нацбанке Украины ожидают старта новой програмы сотрудничества с Международным валютным фондом в ближайшие месяцы. Об этом на брифинге 30 января сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Мы ожидаем заключения новой программы сотрудничества с фондом в ближайшие месяцы после принятия Верховной Радой необходимых законопроектов», – сказал Смолий.
По его словам, если программа будет подписана, транш может поступить уже в текущем году.
«Новой информации [о программе МВФ] нет. У нас есть договоренности, мы работаем, ожидаем в ближайшие месяцы принятия решения», – сказал глава НБУ.
7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).
Для подписания меморандума и получения денег Украина должна выполнить несколько предварительных шагов, говорила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. В частности, это принятие законопроекта о рынке земли и проекта закона №2571 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы», который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В Нацбанке Украины ожидают старта новой програмы сотрудничества с Международным валютным фондом в ближайшие месяцы. Об этом на брифинге 30 января сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент издания «ГОРДОН». «Мы ожидаем заключения новой программы сотрудничества с фондом в ближайшие месяцы после принятия Верховной Радой необходимых законопроектов», – сказал Смолий. По его словам, если программа будет […]
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