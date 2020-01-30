НБУ ожидает старта новой программы с МВФ в ближайшие месяцы – Смолий

НБУ ожидает старта новой программы с МВФ в ближайшие месяцы – Смолий

30.01.2020, 19:54, Новости дня

В Нацбанке Украины ожидают старта новой програмы сотрудничества с Международным валютным фондом в ближайшие месяцы. Об этом на брифинге 30 января сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Мы ожидаем заключения новой программы сотрудничества с фондом в ближайшие месяцы после принятия Верховной Радой необходимых законопроектов», – сказал Смолий. 

По его словам, если программа будет подписана, транш может поступить уже в текущем году.

«Новой информации [о программе МВФ] нет. У нас есть договоренности, мы работаем, ожидаем в ближайшие месяцы принятия решения», – сказал глава НБУ.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

Для подписания меморандума и получения денег Украина должна выполнить несколько предварительных шагов, говорила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. В частности, это принятие законопроекта о рынке земли и проекта закона №2571 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы», который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Нацбанке Украины ожидают старта новой програмы сотрудничества с Международным валютным фондом в ближайшие месяцы. Об этом на брифинге 30 января сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент издания «ГОРДОН». «Мы ожидаем заключения новой программы сотрудничества с фондом в ближайшие месяцы после принятия Верховной Радой необходимых законопроектов», – сказал Смолий.  По его словам, если программа будет […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика