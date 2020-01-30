Помпео: китайская компартия – «центральная угроза нашего времени»

Китай является центральной угрозой в современном мире, и Соединенные Штаты и их союзники должны гарантировать наличие военных и технологических ресурсов для того, чтобы эта страна жила по западным принципам, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Хотя нам нужно по-прежнему быть в высшей степени бдительными по отношению к террору… Коммунистическая партия Китая является центральной угрозой нашего времени», – заявил в четверг Помпео, выступая в Лондоне вместе с британским коллегой Домиником Раабом.

При этом Помпео постарался смягчить напряженность, возникшую в связи с решением Лондона привлечь китайскую телекоммуникационную компанию Huawei к разработке сети 5G в Великобритании, несмотря на призывы США воздержаться от сотрудничества с этой компанией по соображениям безопасности.

Хотя госсекретарь не продемонстрировал смягчения позиции по Huawei, он постарался уменьшить масштаб проблемы.

«Когда вы позволяете данным ваших граждан или информации, связанной с национальной безопасностью, проходить по сети, к которой Коммунистическая партия Китая имеет юридически обоснованный доступ, это создает риск», – отметил Помпео.

«Я убежден, что две наши страны найдут способ совместно разрешить имеющиеся противоречия», – сказал госсекретарь, добавив, что сотрудничество в рамках разведывательного альянса «Пять глаз» будет продолжаться.

Решение Великобритании по Huawei было принято в переломный момент, когда страна готовится к выходу из Евросоюза и началу переговоров по торговому соглашению с США.

Помпео отметил, что «особые отношения» между двумя странами находятся в здоровом состоянии и что он хочет сосредоточиться на обсуждении торгового соглашения.

«Предыдущая администрация придерживалась мнения, что, если Соединенное Королевство примет это решение, то оно окажется в последних рядах, а мы намерены поставить Соединенное Королевство в первые ряды», – отметил он.

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Последнее: Китай является центральной угрозой в современном мире, и Соединенные Штаты и их союзники должны гарантировать наличие военных и технологических ресурсов для того, чтобы эта страна жила по западным принципам, заявил госсекретарь США Майк Помпео. «Хотя нам нужно по-прежнему быть в высшей степени бдительными по отношению к террору… Коммунистическая партия Китая является центральной угрозой нашего времени», […]