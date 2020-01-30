Россельхознадзор приостановил ввоз экзотических животных из Китая из-за коронавируса

Россельхознадзор с 30 января запретил в Россию ввоз всех видов экзотических и декоративных животных из Китая, сообщила начальник управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного сотрудничества Дарина Исакова.
Срок приостановки ввоза животных – один месяц, до выяснения всех обстоятельств, рассказала она РБК.
Напомним, из-за вспышки вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в Китае умерли 170 человек. Зафиксировано 7711 подтвержденных случаев заболевания.
В РФ случаи заражения коронавирусом пока не выявлены. С 31 января РФ закроет 16 пунктов пропуска через границу с Китаем, в том числе железнодорожные и автомобильные.
Газета ВЗГЛЯД писала о первых транспортных ограничениях РФ с Китаем из-за коронавируса.
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Последнее: Россельхознадзор с 30 января запретил в Россию ввоз всех видов экзотических и декоративных животных из Китая, сообщила начальник управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного сотрудничества Дарина Исакова. Срок приостановки ввоза животных – один месяц, до выяснения всех обстоятельств, рассказала она РБК. Напомним, из-за вспышки вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в Китае умерли 170 человек. […]
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