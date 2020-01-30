Путин поддержал идею увеличить премии лучшим муниципалитетам до 1 млрд рублей

Путин поддержал идею увеличить премии лучшим муниципалитетам до 1 млрд рублей

30.01.2020, 19:51, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увеличить премиальные выплаты лучшим муниципалитетам до 1 млрд рублей.

Об этом информирует ТАСС.



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