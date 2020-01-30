Путин поддержал идею увеличить премии лучшим муниципалитетам до 1 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увеличить премиальные выплаты лучшим муниципалитетам до 1 млрд рублей.
Об этом информирует ТАСС.
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Последнее: Россельхознадзор с 30 января запретил в Россию ввоз всех видов экзотических и декоративных животных из Китая, сообщила начальник управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного сотрудничества Дарина Исакова. Срок приостановки ввоза животных – один месяц, до выяснения всех обстоятельств, рассказала она РБК. Напомним, из-за вспышки вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в Китае умерли 170 человек. […]
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