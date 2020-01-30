Минюст обнародовал проект нового КОАП

Министерство юстиции обнародовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях, он размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Законопроектом предлагается ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях с 1 января 2021 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки введения их в действие», – цитирует пояснительную записку к документу ТАСС.
В марте прошлого года новую концепцию КоАП поручил разработать экс-премьер Дмитрий Медведев.
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