Минюст обнародовал проект нового КОАП

Минюст обнародовал проект нового КОАП

30.01.2020, 19:31, Новости дня

Министерство юстиции обнародовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях, он размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроектом предлагается ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях с 1 января 2021 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки введения их в действие», – цитирует пояснительную записку к документу ТАСС.

В марте прошлого года новую концепцию КоАП поручил разработать экс-премьер Дмитрий Медведев. 



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