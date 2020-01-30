Мужчина-невеста, матрешка и ниндзя: какие эмодзи появятся в 2020 году

Мужчина-невеста, матрешка и ниндзя: какие эмодзи появятся в 2020 году

30.01.2020, 19:31, Новости дня

Некоммерческая организация Unicode Consortium утвердила список 117 новых эмодзи, которые выйдут позднее в этом году. В состав пакета Emoji 13.0 включены 62 новые пиктограммы и 55 вариаций пола и цвета кожи.

Коллекция пополнится улыбающимся лицом со слезой, с очками и усами, жестом щепотки, ниндзя, мусорным ведром, зубной щеткой, бумерангом, матрешкой и аккордеоном, отверткой и пилой, а также изображениями сердца и легких.

Увеличится количество значков с едой (сладкий перец, оливка, молочный коктейль, фондю), животными (белый медведь, тюлень, бизон, мамонт, бобер) и насекомыми (таракан, червяк, муха).

Особый акцент в новом выпуске сделан на гендерную нейтральность. Появятся мужчина в свадебной фате, "миссис Клаус", а также символ транссексуалов и их флаг.

Впрочем, это не означает, то новые смайлики сразу же появятся на экранной клавиатуре смартфона. Сначала поддержку расширенной таблицы символов должны реализовать крупные разработчики (такие как Apple, Google и Microsoft), после чего она станет доступна в качестве программного обновления.

Важно, что консорциум дает только рекомендации по рисовке смайликов, а их непосредственное оформление берут на себя разработчики операционных систем.

Текст:
Вести.Hi-tech

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Нацбанк Украины может снизить учетную ставку до 7% годовых к концу 2020 года. Об этом на брифинге 30 января сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент издания «ГОРДОН». «Если инфляция стабилизируется в целевом коридоре 5% ± 1 процентный пункт, мы сможем снизить ставку до 7% на конец 2020 года. Именно на уровне 7% мы оцениваем […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика