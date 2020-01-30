Мужчина-невеста, матрешка и ниндзя: какие эмодзи появятся в 2020 году

Некоммерческая организация Unicode Consortium утвердила список 117 новых эмодзи, которые выйдут позднее в этом году. В состав пакета Emoji 13.0 включены 62 новые пиктограммы и 55 вариаций пола и цвета кожи.
Коллекция пополнится улыбающимся лицом со слезой, с очками и усами, жестом щепотки, ниндзя, мусорным ведром, зубной щеткой, бумерангом, матрешкой и аккордеоном, отверткой и пилой, а также изображениями сердца и легких.
Увеличится количество значков с едой (сладкий перец, оливка, молочный коктейль, фондю), животными (белый медведь, тюлень, бизон, мамонт, бобер) и насекомыми (таракан, червяк, муха).
Особый акцент в новом выпуске сделан на гендерную нейтральность. Появятся мужчина в свадебной фате, "миссис Клаус", а также символ транссексуалов и их флаг.
Впрочем, это не означает, то новые смайлики сразу же появятся на экранной клавиатуре смартфона. Сначала поддержку расширенной таблицы символов должны реализовать крупные разработчики (такие как Apple, Google и Microsoft), после чего она станет доступна в качестве программного обновления.
Важно, что консорциум дает только рекомендации по рисовке смайликов, а их непосредственное оформление берут на себя разработчики операционных систем.
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Вести.Hi-tech
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