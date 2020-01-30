Президент не подпишет поправки к Конституции, если их не поддержат граждане

Президент не подпишет поправки к Конституции, если их не поддержат граждане

30.01.2020, 19:31, Новости дня

Президент Владимир Путин не подпишет закон о поправках к Конституции, если их не поддержат граждане России. Об этом он сообщил на заседании совета по развитию местного самоуправления. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Глава государства подчеркнул, что необходимо, чтобы люди пришли на пункты общероссийского голосования и сказали, хотят ли они этих изменений. По его словам, граждане страны и будут "той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках или отклоняет его".

"И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать", — сказал президент.

Президент указал, что обсуждаемые поправки не затронут фундаментальных положений первой и второй глав Основного закона, где гарантируется самостоятельность местного самоуправления. По словам президента, именно на местах фокусируется абсолютное большинство национальных проектов. И роль местного самоуправления в реализации нацпроектов возрастет многократно, если будут прочные действенные контакты между муниципалитетами и гражданским обществом.

 

Источник: Вести



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