Терапевт рассказал, как россияне смогут провериться на новый коронавирус

При обследовании у пациента измерят температуру, осмотрят горло, послушают дыхательные пути и отправят на флюорографию, а также возьмут анализы крови и мочи, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт, профессор РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко.
Утром 30 января на официальном сайте Министерства здравоохранения опубликовали временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
«Если пациент пришел с такими симптомами, как насморк, кашель, недомогание, озноб – то первым делом врач измеряет ему температуру, осматривает горло, слушает легкие на наличие хрипов, оценивает общее состояние больного. Также врач интересуется, не посещал ли человек в последние 14 дней Китай или не контактировал ли с кем-то из этой страны. Затем больной отправляется на анализ крови, мочи, рентген грудной клетки. Вот, собственно говоря, и все, что требуется», – говорит Карабиненко.
При этом врач отмечает, что если терапевт сомневается в диагнозе, то может направить пациента и к другим специалистам, например, к отоларингологу.
С 31 января РФ закроет 16 пропускных пунктов на границе с Китаем для защиты от коронавируса. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как специалисты рекомендуют защищаться от китайского коронавируса.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Нацбанк Украины может снизить учетную ставку до 7% годовых к концу 2020 года. Об этом на брифинге 30 января сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент издания «ГОРДОН». «Если инфляция стабилизируется в целевом коридоре 5% ± 1 процентный пункт, мы сможем снизить ставку до 7% на конец 2020 года. Именно на уровне 7% мы оцениваем […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мать Шеремета о результатах расследования убийства сына: Я будто прикоснулась к чему-то омерзительному / 13 декабря
- «Нафтогаз» готов отказаться от исковых требований к «Газпрому» на сумму $12,2 млрд / 30 ноября
- Гуцериев назвал слухи про обыски в его доме ложью / 25 декабря
- Трамп заявил, что готов подписать оборонный бюджет США, в который входит помощь Украине / 11 декабря
- МВД Украины инициирует ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения / 27 декабря
- На фоне беспорядков в Гонконге начались выборы / 24 ноября
- «Джон Генри». Вышел трейлер фильма с Лудакрисом и Терри Крюсом. Видео / 26 декабря
- К прямому столкновению с американцами или масштабным боевым действиям ликвидация Сулеймани не приведет – востоковед Мишин / 3 января