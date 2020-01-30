Терапевт рассказал, как россияне смогут провериться на новый коронавирус

При обследовании у пациента измерят температуру, осмотрят горло, послушают дыхательные пути и отправят на флюорографию, а также возьмут анализы крови и мочи, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт, профессор РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко.

Утром 30 января на официальном сайте Министерства здравоохранения опубликовали временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

«Если пациент пришел с такими симптомами, как насморк, кашель, недомогание, озноб – то первым делом врач измеряет ему температуру, осматривает горло, слушает легкие на наличие хрипов, оценивает общее состояние больного. Также врач интересуется, не посещал ли человек в последние 14 дней Китай или не контактировал ли с кем-то из этой страны. Затем больной отправляется на анализ крови, мочи, рентген грудной клетки. Вот, собственно говоря, и все, что требуется», – говорит Карабиненко.

При этом врач отмечает, что если терапевт сомневается в диагнозе, то может направить пациента и к другим специалистам, например, к отоларингологу.

С 31 января РФ закроет 16 пропускных пунктов на границе с Китаем для защиты от коронавируса. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как специалисты рекомендуют защищаться от китайского коронавируса.





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