ФСБ рассказала о действиях сотрудников спецслужбы во время авиарейса с «бомбисткой»

Пассажирку, которая угрожала взрывом на борту самолета авиакомпании S7 рейса Симферополь – Москва, контролировали два сотрудника ФСБ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Находившиеся в самолете двое сотрудников ФСБ России, оценив вместе с экипажем обстановку на борту воздушного судна, а также с учетом строгости мер при досмотре багажа и пассажиров в аэропорту Симферополя, приняли решение следовать в аэропорт назначения. Сотрудники ФСБ контролировали неадекватную пассажирку в течение всего полета», – сообщили в ФСБ ТАСС.

Ранее сообщалось, что Airbus A321 авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Домодедово из-за угрозы теракта. Позже полицейские задержали женщину, которая сообщила о наличии у нее взрывного устройства. Она была в состоянии алкогольного опьянения, бомбы у нее не обнаружили.

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