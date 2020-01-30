НБУ прогнозирует инфляцию 4,8% по итогам 2020 года

В течение 2020 года инфляция в Украине будет оставаться в пределах ниже целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт. Об этом на брифинге 30 января сказал глава правления Нацбанка Украины Яков Смолий, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Он напомнил, что в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% и, таким образом, была достигнута среднесрочная цель 5% ± 1 процентный пункт.

«Укрепление гривны имело решающее влияние на замедление инфляции в конце прошлого года. Ревальвация нивелировала эффекты сильного потребительского спроса. Замедление инфляции, по нашим оценкам, будет продолжаться. Начиная с января и в течении большей части года она будет ниже целевого диапазона, но в IV квартале она ускорится и будет составлять 4,8% по итогам текущего года. Соответственно, в конце года она вернется в целевой диапазон», – сказал Смолий.

По его словам, этому будет способствовать ряд факторов.

«Во-первых, прошлогодняя ревальвация гривны будет продолжать отражаться на стоимости импортированных товаров и товаров с высокой частью импорта в себестоимости. Во-вторых, сохранение относительно невысоких цен на энергоносители на мировых рынках будет сдерживать подорожание топлива на внутреннем рынке. В-третьих, продовольственная инфляция при отсутствии шоков предложения будет незначительной благодаря ожидаемому повышению урожайности овощей и фруктов. В то же время несколько выше, чем в прошлом году, будут темпы роста административно регулируемых цен, в первую очередь из-за дальнейшего приведения акциза на табачные изделия к европейскому уровню», – рассказал Смолий.

Он отметил, что по оценкам НБУ, в 2021-м и 2022 году инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт.

В декабре 2019 года Смолий заявлял, что снижение инфляции превысило ожидания регулятора.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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