«Личную жизнь нужно оставлять в границах своего дома»: Мария Куликова больше не хочет делать это напоказ

Российская актриса театра и кино Мария Куликова больше не хочет выставлять личную жизнь напоказ. Подобный опыт пришел к ней после крушения 12-летнего брака с коллегой Денисом Матросовым.

Тогда она, по её же словам, слишком много хвасталась своим счастьем, но слишком мало заботилась о его сохранении. Расплачиваться за ошибки родителей часто приходится детям, хотя Матросов и старается уделять время их общему сыну Ивану, но во втором браке у него подрастает уже малыш по имени Федор. Новые отношения, длящиеся в течение пяти лет, звезда сериалов «Десантура», «Склифосовский» и многих других, а также ролей в Театре Сатиры не торопится обнародовать. Чужое мнение о том, что у публичного человека не должно быть своего личного пространства, для неё уже в прошлом. Её больше привлекает народная мудрость «Обжегся на молоке — дует на воду». Есть у неё и собственный афоризм: «Личную жизнь нужно оставлять в границах своего дома».

Вместе с тем Куликова ни от кого не прячется в повседневной жизни. Вместе со своим избранником они посещают общественные места без боязни быть узнанными. Актриса считает, что каждый делает свой выбор сам.

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