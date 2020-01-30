Суд арестовал второго полицейского по делу Голунова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего полицейского Максима Уметбаева, которого обвиняют в попытке подделки доказательств по делу журналиста Ивана Голунова.

«Выслушав мнения сторон, суд решил, что ходатайство об избрании меры пресечения Уметбаеву в виде содержания под стражей составлено с учетом требований действующего законодательства и постановил назначить ему меру пресечения в виде содержания под стражей», – сказала судья Евгения Николаева, передает ТАСС.

Судья уточнила, что Уметбаев арестован до 29 марта.

В четверг по делу Голунова также был арестован экс-глава отдела по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец.

Ляховец в ходе судебного заседания заявил, что существуют доказательства вины Голунова и отметил, что считает обвинения в свой адрес «надуманным бредом».

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако позже уголовное преследование было прекращено, а два генерала полиции уволены указом президента Владимира Путина.

Тогда же был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

В январе Голунов подал жалобу на имя нового генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.

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