Стало известно об отмене приказа РЖД о приостановке грузового сообщения с Китаем

РЖД отменили приказ о приостановке грузового движения через пограничные переходы с Китаем, утверждают СМИ со ссылкой на источник.

Об этом сообщили РИА «Новости».

В четверг РЖД заявили, что с пятницы, 31 января, будет приостановлено грузовое железнодорожное сообщение между Россией и Китаем.

Сообщалось, что с 31 января РФ также закроет 16 пунктов пропуска через границу с Китаем – в том числе железнодорожные и автомобильные. Будет приостановлено и пассажирское сообщение с Китаем – с пятницы сохранятся только поезда Москва – Пекин и Пекин – Москва.

По данным на утро четверга из-за вспышки вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в Китае умерли 170 человек, зафиксировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания.

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