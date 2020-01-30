Из-за угрозы коронавируса в Италии задержали лайнер с 67 россиянами

Обновлено: Первые результаты анализов на коронавирус у пассажирки с круизного лайнера в Италии отрицательные.

В итальянском порту Чивитавеккья (около 100 км от Рима) заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda в связи с тем, что у одного из пассажиров судна зафиксированы симптомы китайского коронавируса. Об этом сообщил итальянский телеканал Rai News24. По сообщению посольства РФ в Италии, среди 6 тысяч пассажиров на борту корабля находятся 67 россиян.

«Посольством получен от судовладельца список российских граждан, находящихся на борту лайнера Costa Smeralda. Их насчитывается 67 человек. По заверению судовладельца, пассажиры судна обеспечиваются питанием и всем необходимым», — говорится в заявлении полпредства. Сотрудник посольства уже отправился в Чивитавеккью.

«Ситуация находится под контролем, и на данный момент на борту нет причин для беспокойства», — приводит слова командира береговой охраны Лацио Винченцо Леоне итальянское агентство ANSA.

Симптомы пневмонии, вызванной китайским коронавирусом, были обнаружены у 54-летней пассажирки из Макао. 25 января она вместе с супругом прилетела в миланский аэропорт из Гонконга. Затем они направилась в Савону, где поднялись на борт корабля. Уточняется, что у мужчины не были обнаружены симптомы болезни. В настоящее время пара находится в санитарном изоляторе на лайнере.

Случаи регистрации зараженных подтверждены и в других странах мира: США, Канаде, Австралии, Германии, Франции, Финляндии, Вьетнаме, Японии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Малайзии, Шри-Ланке, Макао, Камбодже и на Тайване. В России нескольких человек, прилетевших из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирус, но пока этот диагноз не подтверждался.

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