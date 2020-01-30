Пропажу всех директоров белорусских сахарных заводов связали с делом о мошенничестве при поставках в Россию

Пропажа всех руководителей белорусских сахарных заводов может быть связано с делом об организации мошеннических поставок в Россию. Об этом сообщил генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк в интервью телеканалу «Беларусь 4 Гродно».
Это первое первое официальное заявление по «сахарному делу». «Я не хочу анонсировать сейчас некоторые вещи, они сейчас на слуху у всей республики. Но то, что сейчас произошло — это, опять-таки, внешняя дебиторская задолженность. Это те мошеннические схемы, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими», — сказал Конюк.
Ранее стало известно, что директора Городейского комбината 24 января сняли с самолета, когда он собирался лететь в Мюнхен. 27 января директор Слуцкого сахарорафинадного завода якобы «улетел в отпуск». Глава Скидельского сахарного комбината якобы «уехал в Минск», а директор Жабинковского сахарного завода просто перестал появляться на рабочем месте.
По словам источника издания Tut.by, директоров могли задержать в рамках расследования дела о коррупции, которое ведет Комитет государственной безопасности. Как отмечает издание, фигурантом «сахарного дела» является и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов.
28 января появилась информация, что директоров задержали по делу о коррупции, которое расследует Комитет госбезопасности Белоруссии. По словам источников Tut.by, на тот момент уже были задержаны 11 человек, и задержания продолжались.
По данным Белстатт, 90% белорусского сахара продают в Россию.
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