Гаджеты: HUAWEI представил премиальные версии смарт-часов Watch GT 2 (4 фото)



Компания HUAWEI представляет новые версии смарт-часов HUAWEI Watch GT 2 на российском рынке. Часы получили обновленный дизайн, защитное 3D-стекло Corning Gorilla Glass с ювелирной отделкой граней, керамический безель, стильные циферблаты и браслеты. В новую серию вошли две модели: с циферблатом 46-мм цвета «титановый серый» и с циферблатом 42-мм цвета «золотой шампань». Как и другие модели Watch GT 2, премиальные версии отличаются продолжительным временем работы без подзарядки и обширным набором технологий для повседневной жизни и спорта.



Компания HUAWEI представляет новые версии смарт-часов HUAWEI Watch GT 2 на российском рынке. Часы получили обновленный дизайн, защитное 3D-стекло Corning Gorilla Glass с ювелирной отделкой граней, керамический безель, стильные циферблаты и браслеты. В новую серию вошли две модели: с циферблатом 46-мм цвета «титановый серый» и с циферблатом 42-мм цвета «золотой шампань». Как и другие модели Watch GT 2, премиальные версии отличаются продолжительным временем работы без подзарядки и обширным набором технологий для повседневной жизни и спорта.

Специально для премиальных версий смарт-часов HUAWEI подготовила новую коллекцию циферблатов. В нее вошли как классические дизайны, уместные на деловой встрече или официальном мероприятии, так и дизайнерские, отображающие дополнительную информацию, необходимую в различных ситуациях.



Представленные в сентябре 2019 года смарт-часы второго поколения HUAWEI Watch GT 2 построены на базе специализированного чипсета Kirin A1, разработанного HUAWEI специально для носимых устройств и демонстрирующего низкое энергопотребление при высокой вычислительной мощности. Благодаря энергетической эффективности процессора Watch GT 2 способны работать без подзарядки до 7 дней, а модель 46-мм — до двух недель.

HUAWEI Watch GT 2 получили HD AMOLED дисплей с разрешением 454×454 (46-мм) и 390×390 (42-мм) пикселей соответственно. Часы оснащены оптическим сенсором для мониторинга сердечного ритма, способным круглосуточно отслеживать пульс.

Благодаря встроенному гироскопу и аксерометру во время тренировок часы анализируют около 190 параметров состояния организма и дают профессиональные рекомендации по улучшению эффективности занятий. Фирменная технология HUAWEI TruSeen 3.5, в реальном времени отслеживает симптомы сердечной недостаточности, предупреждая об их проявлении.



Новые элегантные версии смарт-часов появятся в продаже 14 февраля ко Дню всех влюблённых. Рекомендованная розничная цена 46-мм версии составит 19 990 рублей, а 42-мм — 18 990 рублей. Обе модели можно будет приобрести в фирменных магазинах HUAWEI и интернет-магазине компании.

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