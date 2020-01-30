Гаджеты: Сообщается о создании в Гонконге вакцины от «китайского» коронавируса

Гаджеты: Сообщается о создании в Гонконге вакцины от «китайского» коронавируса

30.01.2020, 19:22, Новости дня


Наиболее обсуждаемая и деликатная на сегодняшний день тема — это распространение эпидемии вируса 2019-nCoV. Стремительный рост числа заболевших в густонаселенных районах Китая привел к необходимости ввода экстренных мер. Медики всего мира активно включись в разработку вакцины от грозного заболевания, унесшего жизни более полутора сотни человек.

Коллектив ученых из Гонконга объявил о возможном создании лекарства, при помощи которого можно остановить «китайский» коронавирус. Главным препятствием для выпуска препарата становится бюрократическая процедура тестирования и испытания лекарства перед началом его распространения и промышленного производства.

При разработке препарата в основу была положена уже существующая вакцина, усиленная антигенами коронавируса. Использовался назальный спрей, ранее разработанный в Гонконге. Применение вновь созданного препарата, по заявлению разработчиков, позволит не только остановить распространение вируса 2019-nCoV, но и бороться с несколькими видами гриппа.


Однако теперь перед разработчиками предстали препоны в виде различных нормативных требований, предъявляемых к тестированию новых лекарственных препаратов. Необходимы тесты на животных и клинические испытания на человеке, что потребует значительное время, по оценке специалистов — около года.

Между тем в настоящее время вирус 2019-nCoV активно продолжает распространяться несмотря на предпринимаемые меры. В настоящее время зафиксировано 7783 случая заболевания, 170 человек погибли , а излечились только 133 пациента. До 7 февраля Россия закрывает пункты пропуска с Китаем расположенные в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Развитие эпидемии «китайского» коронавируса можно наблюдать на специальном сайте с интерактивной картой.



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