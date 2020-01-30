Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли восхитила поклонников съемкой в Нью-Йорке

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли поделилась с поклонниками в Instagram видео, где она предстала в нескольких разных образах для съемок в журнале. Фолловеры осыпали звезду комплиментами и восхитились ее необычной природной красотой.

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли приняла участие в съемках для пресс-релиза. В Instagram в кадре рыжеволосая звезда предстала сначала в зеленом костюме, который показался поклонникам очень роскошным, а затем в нескольких модных повседневных образах. Актриса примерила блузку сиреневого цвета с бантом, украшенную цветами, а также черную юбку, дополнив образ аксессуарами. Для второго образа стилисты подобрали золотистую плессированную юбку ниже колена и бархатный жакет, украшенный на плечах узорами в виде крыльев.

Поклонники в очередной раз восхитились харизмой Мерьем Узерли, отметив, что ей очень идет подобный стиль одежды. Оказались в числе комментаторов и фотографы, с которыми сотрудничала звезда «Великолепного века». Они осыпали актрису комплиментами, а она пообещала обязательно вернуться вновь.

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