Член рабочей группы раскрыл процедуру работы над поправками к Конституции

Ни одна поправка не будет забыта, потеряна или отвергнута без четкого профессионального обоснования, ведь за каждой поправкой стоит человек. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Андрей Шутов, комментируя изменения порядка заседаний группы по поправкам в Основной закон.

«С сегодняшнего дня процедура работы над поправками к Конституции изменилась – рабочую группу разделили на пять подгрупп. Каждый член рабочей группы вошел в подгруппу согласно своим общественным и профессиональным интересам, а также опыту», – сказал декан факультета политологии МГУ, эксперт Экспертного института социальных исследований Андрей Шутов.

Эксперт добавил, что в четверг состоялись первые заседания этих подгрупп. «Я вошел в подгруппу, посвященную публичной власти и местному самоуправлению. Мы спланировали работу, договорились о следующем контакте. Следующая задача – провести инвентаризацию предложений, которые уже поступили и поступают, распределить их по подгруппам и выработать общую позицию по каждому из предложений. Затем надо будет систематизировать эти поправки и вынести их на рассмотрение общего заседания рабочей группы», – добавил политолог.

«Причем, все до единого предложения анализируются и ни одна из поправок не будет отвергнута без четкого профессионального обоснования. Ведь за каждой поправкой стоит человек. В Конституции описана процедура внесения поправок, которая не требует широкого голосования. Однако неслучайно то, что президент настоял – все поправки принимать по итогам широкого обсуждения. Для главы государства важно получить отклик людей, народное одобрение тех положений, которые он высказал в своем послании, и тех предложений, которые возникнут на фоне деятельности рабочей группы», – подчеркнул собеседник.

По словам политолога, среди членов рабочей группы уже достигнут консенсус по поправке, которую предложил Александр Калягин – о роли культуры в российском обществе. «Юристы доработают формулировки, принятые в конституционном законодательстве. Но сама идеология данной поправки поддерживается всеми. Кроме того, многие участники рабочей группы призывают закрепить тезис о бережном отношении к историческому прошлому, в том числе и о противостоянии фальсификациям истории нашей страны. Скорее всего, ни у кого не будет возражений и относительно поправки к преамбуле, которая отразит усиление роли институтов гражданского общества. Наверняка будут и другие поправки, в том числе и в преамбулу Конституции», – отметил Шутов.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д. Госдума одобрила президентский законопроект в первом чтении.

Как сообщала в четверг газета ВЗГЛЯД, член рабочей группы секретарь Общественной палаты Лидия Михеева призвала включить в преамбулу положение о роли гражданского общества. Эту идею приветствует и Андрей Шутов.

«У нас пока не получилось реализовать потенциал гражданского общества в полной мере. Президент по сути дела решает вопросы местного значения – ремонт дорог, общественных зданий и тому подобное, – цитировала политолога газета ВЗГЛЯД. – Чтобы эти вопросы решались оперативно, нужно, чтобы заработали институты гражданского общества, прежде всего на уровне местного самоуправления. Без активных граждан, без гражданских инициатив не может быть полноценного местного самоуправления».

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