«Дикие головные боли». «Украинский диверсант» Дудка рассказал о состоянии здоровья в российской колонии

Осужденный по «делу «украинских диверсантов» Владимир Дудка, который отбывает наказание в колонии Ставропольского края России, связался с сыном Илье. Последний 30 января рассказал «Крым.Реалии», что у отца есть ряд проблем со здоровьем.

«Давление стабильно высокое: 150 на 90, а иногда скачет и выше этих отметок. По сути, это гипертония, которую в колонии не лечат. Из-за этого у него дикие головные боли. У него так и не пропала сыпь по телу, которая проявилась еще в Симферополе. Он говорил об этом администрации колонии, они выдали мазь, которая хоть как-то помогает», – рассказал сын политзаключенного.

Он добавил, что отец интересовался, планируется ли обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

«Увы, мне нечего ему ответить, потому что со всех сторон тишина. Но отец все равно надеется, что выйдет по обмену. А надеяться в общем-то больше не на что», – сказал Илья Дудка.

По его словам, отец общается с несколькими заключенными, с которыми познакомился еще в Симферопольском СИЗО, в частности, с фигурантом первого бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Энвером Мамутовым.

В ноябре 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в аннексированном Севастополе якобы планировавших теракты украинцев. Позже российские СМИ назвали их имена, это Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов и Дудка. «Ленинский суд» города Севастополя арестовал задержанных.

В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали информацию ФСБ фейком.

Штыбликов заключил соглашение с российским следствием и в ноябре 2017 года был осужден на пять лет.

4 апреля 2019 года Дудку и Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы. Их защита обжаловала это решение.

В августе «Севастопольский городской суд» оккупированного Крыма направил дело Дудки и Бессарабова в Верховный суд России для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. 27 сентября адвокат Сергей Легостов сообщал, что их этапировали в Москву для рассмотрения апелляции.

15 октября Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Дудке и Бессарабову. Их этапировали в Крым.

26 ноября стало известно, что Дудку и Бессарабова вывезли из оккупированного Крыма в РФ для отбывания наказания.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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