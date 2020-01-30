Мнение: Одобрение

Левада сообщила, что согласно опросу, действия нового премьера Мишустина одобряют 48% опрошенных. Правда, какие именно действия подлежали одобрению, сказать сложно — хотя бы потому, что прошло всего две недели, как большая часть населения вообще узнала, что есть такой человек. Скорее всего, одобрение высказано авансом и в надежде, что хуже предыдущего премьера Медведева точно быть никого не может. Но тут население явно ошибается — предела совершенству не существет.

Источник: Эль Мюрид

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