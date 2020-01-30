Представлен тренажер для восстановления работы мышц

Представлен тренажер для восстановления работы мышц

30.01.2020, 19:14, Новости дня

Стало известно, что студенты Пермского национального исследовательского университета разработали уникальный тренажер для восстановления работы мышц.

Российские студенты на протяжении длительного периода времени работали над созданием инновационного тренажера для восстановления работы мышц. Первый прототип был создан ранее специалистами в области медицины, а затем его доработали уже до промышленного образца. Предполагается, что разработка станет отличным помощником в ходе реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, неврологическими и системными болезнями суставов и соединительной ткани.

Известно, что принцип работы тренажера в том, что пациент должен удерживать груз. При этом отягощение может располагаться под различными углами по отношению к оси ног или рук.



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