Созданы повязки, способные «чувствовать» и лечить бактериальные инфекции

Исследователи сообщили, что им удалось создать повязки, меняющие цвет, а также способные «ощущать» лекарственно-устойчивые и чувствительные к лекарствам бактерии в ранах.
Сегодня устойчивость к антибиотикам является одной из основных проблем, которые несут угрозу здоровью всего человечества. Тем не менее, раннее выявление и лечение бактериальных инфекций может ускорить процесс выздоровления пациентов, а также сделает возможной остановку распространения устойчивых к антибиотикам микробов. Группа китайских специалистов значительно продвинулась в данном вопросе, разработав уникальные повязки, способные заживлять повреждения. Был создан специальный материал, меняющий цвет с зеленого на желтый. Цвет меняется только в случае вступления в контакт с кислотной микросредой бактериальной инфекции.
В ответ материал, который входит в повязку, выпускает антибиотик, убивающий бактерии.
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