Турция решила принять меры против «нападений на мирных жителей» в Идлибе

Турция решила принять меры против «нападений на мирных жителей» в Идлибе

30.01.2020, 19:12, Новости дня

Анкара собирается принять дополнительные меры, чтобы остановить нападения на мирных жителей в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии, решение на этот счет принял Совет национальный безопасности Турции на заседании под председательством президента Тайипа Эрдогана.

«Будут приняты дополнительные меры против нападений, целями которых становятся мирные жители в Идлибе», – передает ТАСС текст итогового заявления.

Также обсуждалась ситуация в Ливии, турецкий Совбез призвал все страны поддерживать усилия по «установлению перманентного перемирия».

В среду Эрдоган заявил, что РФ якобы перестала выполнять свои обязательства по урегулированию в Идлибе, согласованные в Астане и Сочи.

В российском МИД заявили, что Москва привержена выполнению принятых на себя обязательств по Сирии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Старом Свете стартовал элитный раунд отбора на чемпионат мира по мини-футболу (футзалу), который пройдет в Литве в сентябре 2020 года. Сборная РФ в первом матче группы "С", что соревнуется в Хорватии, разгромила команду Словакии, а во втором туре сыграет с футзалистами Азербайджана. Стартовый матч получился достаточно простым для российских футзалистов. Только в его начале […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика