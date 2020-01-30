Путин: Жителей в РФ маловато

Президент Владимир Путин во время диалога с представителями общественности в Красногорске заявил, что в РФ необходимо увеличить число жителей.
Один участников встречи сообщил, что РФ большая, и в ней живет много людей, передает РИА «Новости».
«Жителей маловато, нужно увеличивать», – поправил его Путин.
Напомним, Путин значительную часть своего послания Федеральному собранию в 2020 году посвятил социальным вопросам. Президент подчеркнул, что сохранение населения и поддержка семей должны стать центральной задачей власти, на это придется направить все усилия, чтобы обеспечить будущее страны. Среди мер социальной поддержки россиян Путин назвал продление программы и увеличение размеров материнского капитала, реализацию социальных контрактов, повышение оплаты труда учителей, увеличение количества бюджетных мест в вузах.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Старом Свете стартовал элитный раунд отбора на чемпионат мира по мини-футболу (футзалу), который пройдет в Литве в сентябре 2020 года. Сборная РФ в первом матче группы "С", что соревнуется в Хорватии, разгромила команду Словакии, а во втором туре сыграет с футзалистами Азербайджана. Стартовый матч получился достаточно простым для российских футзалистов. Только в его начале […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Конституцию России перекроят по-путински / 16 января
- Актер, сыгравший в «Чернобыле», поблагодарил Киев за гостеприимство / 6 января
- Кононенко оценил призыв Певцова к Познеру «не гадить в России» / 4 декабря
- Епифаний в годовщину получения томоса призвал к единению / 6 января
- К спецкору «Новой газеты» Юлии Полухиной пришли с обысками / 26 декабря
- Обострение ситуации в Иране ударило по кошелькам российских туристов / 9 января
- Роскачество перечислило правила выбора рыбных консервов / 30 декабря
- Командующий РВСН заявил о невозможности перехвата МБР «Ярс» средствами ПРО / 29 ноября