Путин: Жителей в РФ маловато

Президент Владимир Путин во время диалога с представителями общественности в Красногорске заявил, что в РФ необходимо увеличить число жителей.

Один участников встречи сообщил, что РФ большая, и в ней живет много людей, передает РИА «Новости».

«Жителей маловато, нужно увеличивать», – поправил его Путин.

Напомним, Путин значительную часть своего послания Федеральному собранию в 2020 году посвятил социальным вопросам. Президент подчеркнул, что сохранение населения и поддержка семей должны стать центральной задачей власти, на это придется направить все усилия, чтобы обеспечить будущее страны. Среди мер социальной поддержки россиян Путин назвал продление программы и увеличение размеров материнского капитала, реализацию социальных контрактов, повышение оплаты труда учителей, увеличение количества бюджетных мест в вузах.

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