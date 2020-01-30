Турция решила принять меры против «нападений на мирных жителей» в Идлибе

Анкара собирается принять дополнительные меры, чтобы остановить нападения на мирных жителей в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии, решение на этот счет принял Совет национальный безопасности Турции на заседании под председательством президента Тайипа Эрдогана.

«Будут приняты дополнительные меры против нападений, целями которых становятся мирные жители в Идлибе», – передает ТАСС текст итогового заявления.

Также обсуждалась ситуация в Ливии, турецкий Совбез призвал все страны поддерживать усилия по «установлению перманентного перемирия».

В среду Эрдоган заявил, что РФ якобы перестала выполнять свои обязательства по урегулированию в Идлибе, согласованные в Астане и Сочи.

В российском МИД заявили, что Москва привержена выполнению принятых на себя обязательств по Сирии.

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