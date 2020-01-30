Шайба Мозякина не спасла «Металлург» от поражения «Йокериту»

В Магнитогорске завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Металлургом" и финским "Йокеритом". "Магнитка" на родном льду уступила гостям в овертайме со счетом 3:4. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил лучший снайпер КХЛ Сергей Мозякин.
Также за "Металлург" отличились Брэндон Козун и Денис Паршин. За команду из Хельсинки голами отметились Тему Эронен, Саку Мяеналанен и Никлас Енсен, оформивший дубль. Он же стал автором победной шайбы в овертайме.
Магнитогорский клуб располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 56 очков. "Йокерит" с 73 баллами идет третьим на Западе.
В других встречах дня челябинский "Трактор" дома обыграл китайский "Куньлунь" со счетом 3:1, а екатеринбургский "Автомобилист" на своем льду оказался сильнее минского "Динамо" в овертайме со счетом 6:5.
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