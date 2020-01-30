В Москве девочка заявила в полицию о пропаже родителей

Девочка в Москве заявил в полицию, что с конца декабря не видела своих родителей, сейчас ребенок находится в больнице.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе столичного департамента соцзащиты населения.

Отмечается, что в полицию ребенок обратился 29 января 2020 года, сообщив, что своих родителей она не видела с 26 декабря 2019 года. В данное время девочка находится в детской больнице, ее здоровью ничего не угрожает. После выписки подросток будет направлен в учреждение социальной защиты.

По информации департамента, данная семья не состоит на учете в учреждениях соцзащиты и за социальной помощью не обращалась.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства дела.

Источник: Вести

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