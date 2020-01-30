Apple стала первой по продажам смартфонов, обогнав Samsung

К концу прошлого года смартфоны Apple стали самыми продаваемыми в мире. По статистике исследовательского агентства Strategy Analytics, в IV-м квартале 2019-го фирма Тима Кука выпустила на 7% больше устройств, чем за тот же отрезок 2018-го, и (хоть и намного) обошла Samsung.
Прошлый квартал стал самым успешным в истории Apple: за три месяца производитель выручил почти $92 миллиарда, заработав «чистыми» свыше $22 миллиардов. Половину прибыли обеспечили последние модели айфонов, причем не только самые дорогие Pro, но и чуть более бюджетные iPhone 11.
В результате Apple заняла 18,9% рынка. Samsung, выручка которой в IV-м квартале снизилась, преимущественно из-за чипов, получила 18,4%. «Серебро» взяла Huawei — 15%. По словам аналитика IHS Джуси Хонга, китайская фирма показывала двузначный рост в начале года, но к концу начала ощущать последствия санкций США. Итогом стало снижение объемов поставок на 7,4% в годовом исчислении.
За весь 2019 год рынок смартфонов сократился на 2,2%. Наибольший спад пережила LG (-23,3%), в то время как Xiaomi смогла нарастить продажи на 4,5%.
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Вести.Hi-tech
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