Apple стала первой по продажам смартфонов, обогнав Samsung

Apple стала первой по продажам смартфонов, обогнав Samsung

30.01.2020, 19:06, Новости дня

К концу прошлого года смартфоны Apple стали самыми продаваемыми в мире. По статистике исследовательского агентства Strategy Analytics, в IV-м квартале 2019-го фирма Тима Кука выпустила на 7% больше устройств, чем за тот же отрезок 2018-го, и (хоть и намного) обошла Samsung.

Прошлый квартал стал самым успешным в истории Apple: за три месяца производитель выручил почти $92 миллиарда, заработав «чистыми» свыше $22 миллиардов. Половину прибыли обеспечили последние модели айфонов, причем не только самые дорогие Pro, но и чуть более бюджетные iPhone 11.

В результате Apple заняла 18,9% рынка. Samsung, выручка которой в IV-м квартале снизилась, преимущественно из-за чипов, получила 18,4%. «Серебро» взяла Huawei — 15%. По словам аналитика IHS Джуси Хонга, китайская фирма показывала двузначный рост в начале года, но к концу начала ощущать последствия санкций США. Итогом стало снижение объемов поставок на 7,4% в годовом исчислении.

За весь 2019 год рынок смартфонов сократился на 2,2%. Наибольший спад пережила LG (-23,3%), в то время как Xiaomi смогла нарастить продажи на 4,5%.

Текст:
Вести.Hi-tech

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: МВД РФ предложило добавить в перечень наркосодержащих растений еще четыре наименования, сообщила пресс-служба ведомства. «Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ зафиксирована высокая активность, связанная с распространением в среде наркопотребителей растений «Диплоптерис кабрерана», «Психотрия зеленая», «Ибога» и «Банистериопсис каапи» в Российской Федерации, а также в некоторых соседних государствах», – говорится в сообщении на […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика