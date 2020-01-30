В России заявили об отсутствии договоренностей о новом обмене с Украиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ей неизвестно о наличии какой-либо договоренности между лидерами РФ и Украины об организации нового обмена удерживаемыми лицами. Об этом 30 января пишет «РИА Новости».
Москалькова отметила, что обычно началом работы по обмену гражданами двух государств является договоренность двух президентов, а она о такой договоренности не слышала.
Она добавила, что слышала только заявление со стороны президента Украины Владимира Зеленского, но от президента РФ Владимира Путина никаких сигналов пока не поступало.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» состоялся 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, в том числе 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.
Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: МВД РФ предложило добавить в перечень наркосодержащих растений еще четыре наименования, сообщила пресс-служба ведомства. «Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ зафиксирована высокая активность, связанная с распространением в среде наркопотребителей растений «Диплоптерис кабрерана», «Психотрия зеленая», «Ибога» и «Банистериопсис каапи» в Российской Федерации, а также в некоторых соседних государствах», – говорится в сообщении на […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Гончарук рассказал, какие дороги в Украине восстановят первыми / 29 января
- Эксперт оценил призыв Зеленского к пророссийским жителям Донбасса покинуть Украину / 3 декабря
- Украина и Россия договорились о транзите газа, ЕС продлил санкции против РФ, Ельченко стал послом Украины в США. Главное за день / 20 декабря
- В Москве побит температурный рекорд 1956 года / 18 декабря
- В Лос-Анджелесе рассекретили Acura Type S Concept / 24 ноября
- Кремль с помощью КПРФ контролирует ситуацию в ОРДЛО – украинская разведка / 25 ноября
- NYT — шокирующий шаг — вместо того чтобы взламывать компьютеры, АНБ их защитила / 15 января
- Соловьев: Карьера Горбачева – от президента СССР до рекламщика пиццы / 3 декабря