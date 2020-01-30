В России заявили об отсутствии договоренностей о новом обмене с Украиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ей неизвестно о наличии какой-либо договоренности между лидерами РФ и Украины об организации нового обмена удерживаемыми лицами. Об этом 30 января пишет «РИА Новости».

Москалькова отметила, что обычно началом работы по обмену гражданами двух государств является договоренность двух президентов, а она о такой договоренности не слышала.

Она добавила, что слышала только заявление со стороны президента Украины Владимира Зеленского, но от президента РФ Владимира Путина никаких сигналов пока не поступало.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» состоялся 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, в том числе 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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