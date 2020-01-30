Путину показали центр управления Подмосковьем

Путину показали центр управления Подмосковьем

30.01.2020, 19:05, Новости дня

Президент Владимир Путин посетил центр управления Московской области в правительстве региона.

Центр работает с декабря 2018 года, он работает по принципу управленческой модели из трех этапов, передает РИА «Новости».

На первом этапе создается карта проблем жителей региона и выявляются «точки напряженности», на втором информацию о проблемах передают исполнителям, которые должны быстро разрешить сложившуюся ситуацию. На третьем этапе предлагаются меры по предотвращению подобных проблем в будущем.

В центр поступают данные из медицины, образования, соцзащиты, транспорта и дорог, госуслуг, ЖКХ, сферы переработки отходов, строительства, безопасности, СМИ. Каждую неделю туда поступает порядка 10-12 тыс. сообщений.

В центре работают 122 сотрудника из 30 ведомств и министерств.



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