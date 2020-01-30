Путин: Цифровые платформы «обратной связи» нужно создать во всех субъектах России

Президент РФ Владимир Путин на Совете по развитию местного самоуправления заявил, что во всех регионах страны нужно создать цифровые платформы обратной связи.

«Механизмы прямой коммуникации власти и граждан уже выстроены во многих регионах. Они позволяют в режиме «онлайн» (мы сейчас только смогли убедиться, думаю, что вам коллеги из Московской области тоже показали, как это все работает в жизни, да и не только в Московской области, во многих других уже субъектах Российской Федерации) – вот эти современные технологии, выстроенные «в цифре», позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, на их обращения, реагировать соответствующим образом, а значит эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он добавил, что в Красногорске были продемонстрированы хорошие примеры по механизмам прямой коммуникации власти.

«Но этого пока маловато. Красногорск, Татарстан, Москва, еще несколько регионов. Но этого маловато. Нужно тиражировать эти положительные практики по всей стране. Такие же цифровые платформы нужно создать во всех субъектах Федерации, в крупных городах, в центрах местного самоуправления. Если где-то своих денежных средств не хватает, бюджетных средств, значит, нужно поддержать такие начинания из бюджетов других уровней», – заметил президент.

Он добавил, что нужно проанализировать и опыт поощрения лучших муниципалитетов, местных проектных команд, «тиражировать эти управленческие решения».

До этого президент заявил, что на федеральном уровне необходимо значительно улучшить координацию во всем, касающемся местного самоуправления.

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