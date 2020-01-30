Анастасия Волочкова хочет выйти замуж на Мальдивах и провести первую брачную ночь в квартире-дворце

Балерина пояснила журналистам о брачной ночи с новым мужем, которую они проведут в квартире-дворце. По словам Анастасии Волочковой, официальная церемония бракосочетания состоится на Мальдивах.
Что касается неофициального мероприятия, оно пройдет в Санкт-Петербурге. Как сказала Волочкова, в ее жизни уже была свадьба подобного размаха, когда артистка выходила замуж за бизнесмена Игоря Вдовина. Тогда она все расходы взяла на себя. «Он до сих пор должен мне 3 миллиона долларов», — заявила знаменитость. Танцовщица также добавила, что ее новый партнер не любит быть в центре внимания, поэтому не посещает с ней никаких мероприятий и вечеринок. По словам звезды, ее избранник будет привлекательным, стройным и сексуальным.
Кроме этого, на бракосочетании балерины будет 7 разных платьев, одно из которых ей должна подарить Алёна Кравец. Пара проведет свою первую брачную ночь в петербургской квартире, интерьер которой больше похож на дворец. Стоимость жилья составляет 130 млн рублей. Балерина отметила, что корреспонденты назвали ее апартаменты музеем из-за множества картин и дорогой мебели.
Как пояснила Волочкова, она редко заходит только на кухню, так как никогда не увлекалась готовкой. Сейчас артистка надеется, что новый муж будет радовать ее разными блюдами.
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