Ксению Собчак сняли с рейса Москва — Санкт-Петербург

Ксению Собчак сняли с рейса Москва — Санкт-Петербург

30.01.2020, 19:04, Разное

Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в Москве, который отправлялся в Санкт-Петербург. Инцидент произошел несколько часов назад в столичном аэропорту Внуково.
Перед посадкой на рейс стюардессы попросили всех пассажиров пристегнуть ремни. До этого все присутствующие ожидали вылета на протяжении 1,5 часа. Ксения Собчак отказалась выполнять просьбу борт-проводниц и вообще лететь данным рейсом. Как объяснила звезда, она опаздывала на съемки.

После этого лайнер подогнали ближе к терминалу и подали трап. На борт пришли сотрудники транспортной полиции и составили протокол. Ксения Собчак покинула самолет и ушла.



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