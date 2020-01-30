Ксению Собчак сняли с рейса Москва — Санкт-Петербург

Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в Москве, который отправлялся в Санкт-Петербург. Инцидент произошел несколько часов назад в столичном аэропорту Внуково.

Перед посадкой на рейс стюардессы попросили всех пассажиров пристегнуть ремни. До этого все присутствующие ожидали вылета на протяжении 1,5 часа. Ксения Собчак отказалась выполнять просьбу борт-проводниц и вообще лететь данным рейсом. Как объяснила звезда, она опаздывала на съемки.

После этого лайнер подогнали ближе к терминалу и подали трап. На борт пришли сотрудники транспортной полиции и составили протокол. Ксения Собчак покинула самолет и ушла.

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