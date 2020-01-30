Apple может выпустить iPhone с необычным Touch ID

Известный аналитик Мин-Чи Куо, известный своими правдивыми прогнозами, поделился планами компании Apple касательно выпуска iPhone 2021 года. По словам инсайдера, гаджет может получить боковой Touch ID.
Согласно данным Куо, датчик расположат в виде кнопки на боковой грани инновационного смартфона. Как именно инженеры внедрят новое решение, пока неизвестно. Нововведение в итоге приведет к исключению технологии Touch ID в ее привычном виде. По словам аналитика, такое нововведение улучшит «пользовательский опыт».
Мин-Чи Куо отметил, продавать новый iPhone будут в бюджетном сегменте, а потому он, скорее всего, получит LCD-дисплей. Презентация устройства намечена на начало следующего года. По слухам, на сентябрьской презентации 2021 года Apple выпустит айфоны одновременно с Touch ID и Face ID.
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