Друг принца Гарри Начо Фигерас об их с Меган Маркл решении переехать в Канаду: «Он сильно пострадал»

42-летнего Начо Фугераса связывает с 35-летним принцем Гарри многолетняя дружба: он регулярно принимает участие в благотворительных матчах по поло вместе с внуком королевы (в роли капитана команды) и был в числе приглашенных гостей его свадьбы с Меган Маркл. На днях он стал героем ежедневной программы Good Morning America на телеканале ABC. В эфире передачи вышел специальный сюжет Royal Divide: Harry, Meghan and The Crown («Королевский раскол: Гарри, Меган и корона»). В нем журналисты взяли интервью у друга Гарри и спросили, общался ли тот с Гарри после начала «мегзита»:

Я разговаривал с Гарри несколько дней назад. Он мучается от всего того, что произошло с ним, от того, что многие люди осуждают его. Он сильно пострадал, но хочет жить нормальной жизнью, настолько, насколько это возможно. Просто это невозможно, пока вокруг их дома в Канаде стоит тысяча фотографов в ожидании их и их сына.

Также Начо предположил, что в решении отойти от королевских дел большую роль сыграла судьба принцессы Дианы, матери Гарри:

Он защищает свою жену и ребенка, чего бы это ему ни стоило. Он является сыном той, которая пережила жуткие нападки со стороны прессы и знает об этом всем не понаслышке. Бесспорно, он не хочет того же с его семьей. Он вырос замечательным человеком, и его мать может им гордиться.

Начо Фугерас с женой, Меган Маркл и принц Гарри

Начо уже не в первый раз публично высказывается в защиту своего королевского друга и его родных. Так, в октябре прошлого года он стал гостем одного из выпусков авторского шоу Эллен Дедженерес, которая также дружит с членами британской королевской семьи. В ходе разговора Начо и Эллен затронули тему его дружбы с принцем и той травли, которой тогда подверглись Гарри и Меган. Он поделился подробностями их дружбы и высказал свое отношение к нелицеприятным публикациям о принце Гарри и Меган Маркл в британских и иных мировых СМИ:

Мы дружим с ним уже 12-13 лет, и я знаю его историю с самого начала. Он потрясающий парень, которому не все равно на многие вещи… Она бросила все, что имела, ради того, чтобы выйти замуж за человека, которого полюбила. Но люди думают: «Пф, еще бы! Не так-то сложно было это сделать ради такого парня»… И для меня самая удивительная вещь, что СМИ и даже некоторые люди не видят в них героев времени… И вместо того, чтобы любить их, хвалить и благодарить, мы атакуем их. Нам должно быть стыдно!

Полную версию цитаты и саму передачу можно посмотреть здесь. Меган Маркл и принц Гарри

Напомним, поздним вечером 8 января этого года герцог и герцогиня Сассекские опубликовали неожиданное заявление о своем желании начать самостоятельную жизнь. Тем самым Гарри и Меган не только отказались от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и планируют зарабатывать самостоятельно, но и хотят сфокусироваться на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой. Следующие две недели «мегзит» бушевал вовсю: Меган успела нанести визит в лондонский приют для животных как раз перед вылетом в Канаду, а потом улетела на другой континент вместе с сыном. 18 января стало известно, что Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских титулов и обязали вернуть в казну Великобритании несколько миллионов фунтов стерлингов — в основном, за ремонт их резиденции Фрогмор-хаус, из которой на той неделе был уволен весь персонал. А на следующий день после этого известия герцог Сассекский совершил первый после этих новостей официальный выход. Он посетил благотворительный ужин фонда Sentebale в ресторане The Ivy, где выступил с большой речью после всех январских событий. Меган же все это время активно встречалась с благотворительными организациями (именно в этом направлении они с мужем и хотят дальше работать), тогда как королевские мероприятия для нее теперь не являются обязательными. Так, 15 января она посетила центр Downtown Eastside Women’s Centre и организацию Justice for Girls в Ванкувере.

На днях HELLO! попытался разобраться, как принц Гарри решился на автономию от королевы Елизаветы II, какова в этом роль Меган Маркл, а также где и на что они теперь будут жить.

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